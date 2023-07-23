法新社報導，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，失蹤的兩名兒童所乘汽車遭洪水淹沒，車上5人中的另外3人都設法逃生。
皇家騎警說，另有一個青少年和一位男子也遭遇類似狀況。
諾瓦斯科細亞省自昨天開始降下豪雨，有些地方降雨量達150毫米，造成道路中斷，住家淹水，還恐將導致一處水壩潰堤。
由於這座水壩出現危險，溫莎地區（Windsor）居民在半夜奉令撤離。
不過，溫莎市長澤比恩（Abraham Zebian）表示，由於水壩今晨放水減輕壓力，目前情況已獲控制。
社群媒體上出現許多新聞畫面及影像，顯示道路宛如河流，許多車輛泡在水裡。
由於許多道路無法通行，諾省當局呼籲民眾留在家裡。
諾瓦斯科細亞電力公司（Nova Scotia Power）表示，今晨大約有7萬用戶斷電，但後來已降低到6000戶。（譯者：林治平）1120723
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