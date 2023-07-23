【愛傳媒陳朝平專欄】7月20日，媒體報導，蔣家後人就兩蔣日記歸屬問題成和解後，兩蔣日記確定回歸「國史館」。保管兩蔣日記長達18年的美國史坦福大學胡佛研究員林孝庭表示，兩蔣文物終於得以順利返台，漫長過程，也見證台灣民主發展益趨成熟與穩定。「國史館」館長陳儀深也證實，前兩個月已派人到美國清點文物，下半年應可運回台灣。

國史館？新聞報導裡的「國史館」，指的究竟是哪裡？台灣國史館？還是中華民國國史館？中華民國還有國史館嗎？

中華民國國史館，面對新課綱胡亂整編中國和中華民國歷史，不發一言；對民進黨當局轉型正義，惡意汙蔑蔣介石，噤聲不語；對少數激進台獨暴力份子恣意破壞蔣介石的肖像，不置可否。這樣的國史館如何能妥善「保管」兩蔣日記和文物？

史家風骨不存，春秋之筆毀棄，何來國史？轉型正義下的歷史觀，又何異於納粹的種族優越論？何異於冷戰時期東西陣營政府宣傳機構的史觀？

歷經轉型正義和課綱洗腦的「學者們」，是選擇性地詮釋兩蔣日記？還是全面而客觀地解析兩蔣的日記？誓願要走進白宮的「賴清德們」，又如何看待兩蔣的文物和日記？從1949年為界，一刀兩斷，閹割中華民國，奉祀1949年後蔣介石為「台灣獨立」的精神領袖？

1993年，初履北京，我第一個觀光點選擇了軍事博物館（全名是中國人民革命軍事博物館），藉著展出文物和照片的對照，我對兩岸分隔前後的中國現代史，有了較客觀的認識，往後二十多年奔走兩岸時，也更能獨立思考、客觀判斷兩岸的齟齬、紛爭乃至於交流合作。

一群視兩岸交流如洪水猛獸，假裝看不見兩岸變遷發展的政客，如何能靜心瀏覽兩蔣日記？心中滿滿仇中反中情緒，視蔣氏如寇讎的人，如何能客觀研究兩蔣的文物與日記？一個視抄襲為當然的學術環境，又如何能透過學術研究，賦予兩蔣公平公正的歷史評價呢？

史家脊梁斷，春秋筆毀棄，兩蔣魂歸何處？兩蔣日記回歸台灣，回歸「國史館」，只能讓兩蔣的功過和那段驚心動魄現代史，淹沒在不見天日的偏見和仇恨中。

作者為資深媒體人

照片來源：國史管官網截圖。

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