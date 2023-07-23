輕度颱風杜蘇芮可能成為4年來第一個登陸的颱風。中央氣象局最新氣象資料指出，杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖顯示，杜蘇芮向西轉西北，侵襲台灣前，強度將達顛峰，跨過強烈颱風門檻。吳德榮說，颱風侵襲機率已高達80%，而且還在提高中，民眾千萬不可輕忽。

各國預測杜蘇芮颱風的路徑陸續出爐，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》更以「久違的萬箭穿心！」標題發文，指各國預測共同點皆為「會穿越台灣陸地」；昨晚的歐洲數值模式又顯示，杜蘇芮通過巴士海峽的機率再度提高，目前與直撲台灣呈現「55開」，「實在吊人胃口」。中央氣象局最新路徑潛勢及侵襲機率預測圖則顯示，杜蘇芮向西轉西北，侵襲台灣。

對於專家指出，杜蘇芮可能從宜蘭、花蓮、台東、花東交界處登陸，包含基隆地區的民眾也要優先準備防颱。吳德榮說，預報資料仍將頻繁調整，若忽視其不確定性，不斷更換的登陸點，只是徒增民眾困擾而已。氣象達人彭啟明深夜提也醒民眾要留意下周二、三發布的警報，路徑不同對於雨量估計就會有所不同，做好防颱的準備。