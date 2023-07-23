VERIVERY的延浩因病缺席，其他5名成員勇勝（左起）、岡旻、浩榮、東憲、啓賢更加賣力演出。（ON INN ASIA提供）

在「VERIVERY替你解憂」環節中，有位粉絲寫信表示等VERIVERY是自己的心靈支柱，所以也希望他們都夠能沒有壓力和煩惱，幸福快樂地過每1天，最後更提到「東憲還有其他成員都是，入伍空白期是韓國男偶像們必經的時期，希望你們不要太擔心！1年半的時間好像很快就會過去，不用多久就能再次回到那些我們最喜歡、最美好的日子。真的非常非常喜歡你們，請你們一定要健健康康。」讓東憲聽完後非常感動，送上飛吻並向粉絲相約：「我會記著，看1年半之後妳還會不會在喔。」

即將入伍的東憲（中）難過向粉絲道別。（ON INN ASIA提供）

因為不捨與VERRER們分開，除了歌單上的11首歌外，VERIVERY在安可時還大方加碼4首歌〈G.B.T.B.〉、 〈TRIGGER〉、 〈Love Line 〉、 〈SKYDIVE〉，唱到嗓子都啞掉，讓粉絲完全值回票價，本來岡旻與延浩有練習「五月天」的〈擁抱〉要獻給台灣粉絲，可惜因為延浩無法上場便臨時取消，但東憲仍不忘要岡旻唱一段，延浩的部分讓台下幫忙唱，到了最後一首歌〈Raincoat〉前，後方大銀幕便放起粉絲提前準備的應援影片，讓每位成員都紅了眼眶，即將當兵的東憲哭得最慘。

VERIVERY在安可時還大方加碼4首歌。（ON INN ASIA提供）

啓賢說，東憲入伍前最後一次公開合體，延浩卻掛病號缺席，「心情很難受，粉絲也覺得很可惜吧，東憲哥我們會好好照顧，反正他出來也只能先來找我們，因為是家人，大家不要覺得我們的心很遠，我們的心都在一起。」 東憲表示，能在空白期前來和台灣粉絲見面非常開心，「延浩沒能出席，心中一定充滿遺憾，尤其安可的時候深刻感受到他的空缺，他真的唱很多，希望下次見面，一定是我們全員到齊，VERRER也要好好等我們喔！」他們今（23日）還將舉辦簽售會，預計週一離台，班機不公開。