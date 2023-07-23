林哲熹主演《地獄里長》，劇中飾演正義熱血的里長羅一凡，為了這部戲上山下海，其中一場追車戲，他更是體力耗盡，一度換氣過度，手腳都黑掉，林哲熹苦笑：「正片看起來還好，其實我快死了。」而陳昊森犧牲帥臉，飾演不修邊幅的聽障總鋪師，跟李沐演夫妻，透露最擔心的一點是：「怕會像阿公配孫女。」

林哲熹首度主演電視劇，《地獄里長》中他的角色設定有趣，一開始設定像混混，林哲熹為此還練習吃檳榔，不過後來角色變動，這個特質並沒用上。「這部戲很好玩，我很多第一次都在這部戲發生，飛車、武打、上山下海，超累！感覺真的像去了一趟地獄！」

林哲熹跟單元主角的陳昊森有對手戲。（圖／林士傑攝）

其中最累的一場戲，是他要在停車場追車，正片剪出畫面不常，但拍了兩三個小時，林哲熹不斷狂奔追逐，他的拚勁讓自己耗盡體力，「我要一路追，坡道很陡，拍第一次我手可以摸到車子，拍到第四、第五次，我連車尾燈都看不到。後來換氣過度，我突然眼前一片黑，當下手腳黑掉。」

陳昊森則飾演聽障總鋪師，這是在演出《刻在你心底的名字》爆紅後接下的角色，不想要受限外型，還刻意把皮膚弄黑，頭髮也亂七八糟，希望自己又醜又狼狽，「真的滿狼狽，照鏡子很滿意，其實我平常在家也不是那麼修邊幅，我滿喜歡這樣的狀態。」 而為了演出總鋪師的專業，陳昊森也有向職業廚師學習，學會用小黃瓜雕出天鵝跟玫瑰花、用胡蘿蔔雕出魚鱗。

林哲熹飾演熱血里長，演出過程中要上山下海，拍得很拚。（圖／林士傑攝）

這次跟李牧搭擋演夫妻，短時間要培養出至死不渝的深情，陳昊森說，兩人之前就認識，開拍前就很期待合作，「超級期待擦出火花，我一開始擔心我顯老，因為她看起來很幼齒，怕搭起來像阿公配孫女，後來鏡頭看，覺得應該是很棒的合作。」由於李沐角色因病臥床，有幾場情緒頗重的戲，雖然李沐躺在床上無法表達，在對戲上卻也給陳昊森很多幫助，「跟她合作十幾天超級過癮！」

而《地獄里長》中，林哲熹跟王彩樺上演祖孫情，原本相依為命，卻因一場交通事故失去了阿嬤。林哲熹成長過程中，阿嬤也佔了很重要的部分，「以前我爸媽都要上班，國小上半天課，放學後我都在阿嬤家，所以跟阿嬤感情非常好。」阿嬤對自己很節省，冷氣壞掉也捨不得花錢修理，對孫子卻非常大方，他國中時離開鹿港家去外地住校，每次回家，阿嬤都以「在外面會用到」偷塞千元大鈔給他，「阿嬤只要看到孫子就開心，很好笑，後來我發現，我爸都知道，我爸會再拿一兩千塊給我阿嬤。」

劇中的祖孫情，讓林哲熹想起自己的阿嬤。（圖／林士傑攝）

拍《地獄里長》的前一年，林哲熹的阿嬤過世了，其中有一場他躺在草地上看著天空說「我很想念我阿嬤」，勾起了他童年的回憶，「那時候我很小，有次我爸媽帶我哥出國玩，我住阿嬤家，以前的老家是四合院，那天晚上停電，阿公、阿嬤帶我點著蠟燭走出來戶外，因為沒有光害，每天都是星星。阿嬤跟我講過，天上的星星就是老天爺褲子的破洞，過世的親人會透過那個破洞，看看還活在世界上的家人。」拍完那段戲，他心裡的遺憾，似乎也被治癒了。

場地提供：JR

東日本大飯店

台北

林哲熹

服裝品牌：BOSS

彩妝師：Our

髮型師：勞綸 黑鵝摩沙髮廊

造型師：Saem Xu

陳昊森

服裝品牌：

上身：ALLSAINTS Scripture手寫印花短袖上衣、ALLSAINTS Toni 羊皮皮衣

褲子：EVISU Evergreen 塗鴉大M印花牛仔褲

妝：瑄瑄

髮：Keanu @flux hair、Star @flux hair

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