紅襪22日在主場迎戰大都會，比賽遭到大雨中斷十多個小時，隔日繼續從第4局下半開始打，領先1分的大都會驚險守住勝利，以5比4力壓紅襪。「國防部長」張育成第2局對大都會投手千賀滉大擊出二壘打，帶有兩分打點。比賽重開之後張育成在第7局下半退場，他仍是23日再戰大都會的先發第九棒游擊，將對上大都會王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）。

當時紅襪兩出局攻佔一二壘，張育成連吞兩顆好球，但他頂住壓力，打了一球界外，選了一顆指叉球，最後對著偏高的壞球出棒。張育成力量大，這球直飛向左外野「綠色怪物」成為二壘打，因為球飛得夠高（擊球仰角36度），一壘的跑者也回來得分。

比賽中斷又重開之後，大都會阿隆索（Pete Alonso）6局上擊出二壘打，趁著投手暴投溜上三壘，貝堤（Brett Baty）安打將他送回，大都會領先兩分。

7局下紅襪卡瑟斯（Triston Casas）三壘打，當時1出局輪到張育成，總教練下令換代打，張育成總計2打數1安打2打點。代打上陣的瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）成功擊出高飛犧牲打，差距縮小至1分，但最終沒能追回。大都會投手千賀滉大3.1局失3分無關勝敗（2分責失），他首局因為捕手失誤而吞下非自責分，後面兩分責失是被張育成打的。