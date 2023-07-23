民進黨新北市議員林秉宥近期揭發，國軍戰術背心的抗彈板有無法抵擋共軍子彈、用手就能折彎等重大瑕疵，但國防部回應，國軍抗彈板可擋下7.62mm子彈，且抗彈板折彎的狀況並無官兵反應。不過，林秉宥昨（22）日再度爆料，一面疑似國軍的抗彈板竟可用刺刀貫穿，讓他大酸，難怪國防部長邱國正堅持要國軍好好練刺槍術。而針對林秉宥的指控，國防部目前尚未回應。

林秉宥昨晚在臉書上傳了一段以刺刀擊刺一面疑似國軍抗彈板的影片，可看到抗彈板被很輕易地刺穿。林秉宥指出，抗彈版對刺刀攻擊的防護，並沒有測試標準，但國防部前幾天的回應顯然惹惱了基層士兵，在沒辦法拍攝射擊測試影片的情況下，他們只好用刺槍術進行試驗。

林秉宥嘲諷，國軍的抗彈板不僅擋不了共軍的子彈，現在看來，就連刺刀也擋不住，難怪邱國正堅持要國軍好好練刺槍術！他並怒嗆，邱國正等國防部高層可能不知道，解放軍發給士兵的防護裝備比國軍的還要好，「你們還以為現在的士兵跟70年前一樣不識字嗎？」

許多網友也在林秉宥的貼文留言，「太誇張了，這個一定要處理，這是保命的裝備耶」、「難怪要堅持刺槍術」、「這種裝備感覺很不妙」、「國軍的東西還要落後世界多久啊」。