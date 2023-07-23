女星小S（徐熙娣）憑藉大膽獨特的主持風格，深獲觀眾喜愛，而與老公許雅鈞結婚多年的她，育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）與小女兒許老三（許曦恩）家庭與事業都相當美滿；不過日前她卻在節目上被問及20歲是否有遺憾時，她竟脫口「真的要生小孩嗎？」更勸年輕人不要被求婚就立刻答應。

小S日前在節目《小姐不熙娣》中，被問及20歲時是否有遺憾時，她坦言，雖當時得的她事業已經達到顛峰，應該是沒有什麼遺憾，但在思考後她便脫口「就覺得…真的要生小孩嗎？」接著她解釋，之所以有這樣的想法，是認為做任何事之前都要認真想清楚，而她也勸年輕人「不要別人一跟妳求婚，你就覺得說好尷尬哦，只好答應他」。

然而，她也急忙澄清自己婚姻非常幸福，更當場向老公告白「寶貝我十分愛你，謝謝你所做的一切」，並強調是假設性回答，未來也不一定會做出這個決定，一番話笑翻全場。

事實上，小S婚姻狀況時常是外界關注的焦點，她曾在Podcast提到，自己常被說「老公在外應酬多，又吃喝玩樂，鬧事後她還要幫老公擦屁股，還要承受公婆生小孩的壓力，忍受大小姑的脾氣等」讓她不禁大嘆「真的不是，拜託不要再幫我寫劇本了」。