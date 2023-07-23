女星林志玲婚後鮮少在螢光幕前露臉，生活重心都擺在家庭和公益活動，2日她驚喜現身探班AKIRA在《犀利趴12》演出，被問到工作安排時，林志玲坦言目前專心家庭，「沒有復出計畫。」間接認了引退演藝圈，而她也澄清表示：「姐姐我還是會一直陪伴大家唷。」對此，林志玲經紀人也回應了。

AKIRA於22日率領「放浪二勢力」成員SHOKICHI、NESMITH、KENCHI、TETSUYA與「放浪兄弟」主唱TAKAHIRO參加「超犀利趴12」，林志玲也到場力挺，並在台下隨著音樂舞動，相當沉浸在表演中，事後更為老公打100分好評，被好友「寬姐」邱瓈寬吐槽：「妳臉皮也太厚了吧，100分？」

而林志玲也向媒體提到目前暫時沒有工作計畫，打算把重心放在家庭，被解讀為「證實引退」，對此，她在IG發文表示：「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷～我們要一起熱情工作熱愛生活好嗎？」回應引退說法，粉絲們也紛紛放心回應：「希望志玲姐姐幸福，一切都好」、「姐姐偶爾還是要出來給大家看一下哦」

據《ETtoday星光雲》報導，林志玲經紀人表示：「姐姐希望專注家庭，確實時間會多留給家人，照顧陪伴小寶貝。但不是要引退啦！勞逸結合，熱情工作，熱愛生活。」再度否認引退說法。