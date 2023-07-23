輕度颱風杜蘇芮目前位於菲律賓東方海面，向西緩慢移動，預計周一清晨增強為中颱，並轉西北方向加速，依目前預報路徑，有機會在周二發布海上及陸上颱風警報，周三、四是颱風影響台灣最嚴重的時候，有可能放颱風假，登陸地點也向南修正到台東縣。

氣象局預報員劉沛滕表示，今晨2時杜蘇芮颱風中心位於鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，預計周一清晨增強為中颱並開始轉彎，轉西北加速，接近台灣時會靠南或是靠北一些，轉向時間還有不確定性。

依目前預報路徑，有機會在周二發布海上及陸上颱風警報，周三、四是颱風影響台灣最嚴重的時候。(翻攝自氣象局)

劉沛滕表示，颱風接近台灣時還會增強，達中颱上限，發布颱風警報的機率高，不排除登陸台灣，依目前預報，可能在周二清晨至上午發海警，傍晚發布陸上警報，周三、四是杜蘇芮颱風影響最劇的時刻，可能放颱風假，不過颱風還有變動空間，須持續觀察。

氣象達人彭啟明今天也在臉書指出，杜蘇芮颱風路徑預測上，預測登陸地點向南修正到台東縣成功鎮附近。仍有調整空間，但各種預測模式有逐漸收斂趨勢。建議要做好防颱準備，留意周二、三陸續發布的各種警報，周三、四是影響台灣最嚴重的時候。