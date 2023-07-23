2021年5月台中姚姓女子涉嫌和情夫陳男謀殺親夫案，直到死者胞弟發現哥哥失蹤多日，調閱監視器發現哥哥的車停在陳男住處，警方在陳住處附近發現袁男屍體，一審宣判2人判無期徒刑。經上訴後二審改判姚女15年、陳男無期徒刑，日前台中高分院更一審判姚女15年徒刑、陳男15年徒刑定讞，這對人妻與小王愈判愈輕，引起外界感嘆。。

檢警調查，33歲姚姓女子與57歲袁男為夫妻，婚後育有7歲女兒，袁男因發現姚姓妻子與25歲陳姓男子發生婚外情，歲對2人提出求償，卻引來殺機。

姚姓女子後來與袁男分居，2021年5月，姚與袁相約帶女兒到苗栗知名渡假村慶祝母親節。當天上午，姚女購買咖啡並摻入事先準備的安眠藥，袁陷入昏迷，陳駕車帶著袁及姚女與其女兒，返回新竹住處。

陳男涉嫌持鐵棍重擊袁的頭部，導致袁當場死亡。2人至加油站購買汽油，10日凌晨，涉嫌將袁男的屍體潑汽油焚毀，並丟至住處附近大排水溝。

一審姚女、陳男涉嫌殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，另遺棄屍體罪，分別判處1年4月、1年2月，2人盜領袁男存款、過戶車輛則依偽造文書等罪，分別判4月及3月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

台中高分院更一審法官認定，陳男雖動手犯案，犯後態度優於姚女，姚女僅被判15年刑期，在符合平等原則、比例原則之下，決定將陳男由無期徒刑下修為15年徒刑。

另一方面，兩人焚屍、棄屍犯下的遺棄屍體罪，都被判1年2月徒刑，台中高分院更一審將2罪認定執行刑，陳男應執行16年，姚女執行16年，本案定讞。