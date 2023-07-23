國民黨全代會今（23）日上午在板橋體育館登場，新北市長、總統參選人侯友宜會否就2020年輔選不積極當面向高雄市前市長韓國瑜道歉、韓是否親口說出支持侯，以及黨內人士對侯披藍袍出征會否公開反對，都是外界關注焦點，《中時新聞網》也會帶來直播，讓讀者了解最新情形。

以下為國民黨全代會預定流程：

◎09：30至11：00

開會典禮及第一階段（選舉造勢活動）

◎11：10至12：30

第二階段議程（此階段無直播）

◎12：30至12：40

主席結論