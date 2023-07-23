行人交通安全問題屢躍上媒體版面，教育部為增加學生安全意識，請各校自行設計和開辦特色課程，一名女大生表示，看到台東信義國小學生過馬路除了向駕駛揮手外，過馬路後還得向駕駛人鞠躬，讓她看了直翻白眼「到底要謝什麼？謝謝你沒有把我撞死嗎？」網友也認同她的想法直呼，「鞠躬更危險吧？這樣做是感謝鬼島駕駛的不殺之恩嗎？幹嘛硬要學日本？」

原PO昨（22）日於論壇《Dcard》指出，看到台東信義國小宣導學生過馬路要舉手向駕駛示意，快步過馬路後還得向駕駛鞠躬敬禮，讓她忍不住批評「到底要謝什麼？謝謝你沒有把我撞死嗎？」

事實上，這是教育部將安全教育納入部定及校訂課程，各校自行設計和開辦特色課程，以緊鄰省道的台11線台東縣信義國小來說，校方結合品格教育，教導學生在放學整隊舉手過馬路，向駕駛揮手示意，在快步過馬路後，學生會在路邊向左右停等的駕駛人鞠躬致謝。

但網友全不買單，認同行人安全應該要被重視，無須鞠躬，「本來就該禮讓行人，幹嘛要敬禮，硬要學日本」、「鞠躬更危險吧？人行道就這麼窄了，鞠躬下去撞到頭誰負責？」、「幹嘛鞠躬，最多點一下頭就好」、「感謝鬼島駕駛的不殺之恩吧？普遍駕駛人做不到像他國一樣禮讓行人，卻要行人對著本應該就需禮讓的車輛鞠躬感謝」、「要互相尊重沒錯，但不是叫你鞠躬致謝欸」。

也有人緩頰，「在日本看到的小學生也會敬禮跟駕駛道謝」、「這個的用意不就是希望培養國小生有禮貌而已嗎，反應那麼大幹嘛？交通本來就應該人車互相尊重」。