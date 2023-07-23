墨西哥當局今天表示，一名男子因對女性做出不當行為而被逐出酒吧，隨後竟折返現場縱火，造成11人喪生。

綜合法新社與路透社報導，這起事件發生於昨天深夜，地點在與美國亞利桑那州接壤的墨西哥北部邊境城市聖路易里奧科羅拉多市（San Luis Rio Colorado）。

索諾拉州（Sonora）檢察官辦公室表示，死者包括7名男性和4名女性，另有6人受傷。

州檢察長沙拉斯（Gustavo Romulo Salas）在記者會上說，其中一名女性是美國公民，可能擁有美、墨雙重國籍，而另一名受害者年僅17歲。

檢察官辦公室說，初步調查顯示，攻擊者為一名年輕男性，當時處於嚴重醉酒狀態的他因「不尊重女性」而被逐出酒吧，後來又返回現場，朝店門口投擲一個燃燒物，據推測是「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail），也就是俗稱的汽油彈。

聖路易里奧科羅拉多市市長稍後表示，警方已逮捕一名嫌疑人，但他並未透露此人身分。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120723