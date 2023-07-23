美國女將摩根抱著女兒慶祝。（美聯社資料照）

西班牙女將普特拉斯(左)帶球進攻。（美聯社資料照）

2023年女足世界盃開踢，儘管美國女足隊威震全球，最受歡迎的球星並不是任何一位美國女將，而是瑞士前鋒雷曼（Alisha Lehmann）。雷曼的高人氣創下紀錄，她在IG擁有1386萬支持者，成為網路最多粉絲的女子足球員。雷曼今年24歲，效力巴克萊女子超級聯賽（英格蘭女子超級聯賽）球隊阿士頓維拉。

雷曼的球技高超，她在2018年的U-19賽事表現優異，在18歲前就入選瑞士國家隊，還被稱為「世上最美的足球員」。雷曼是雙性戀者，她先前與國家隊的隊友交往，後來又與男子足球選手約會。

本屆女足世界盃還有美國隊前鋒摩根（Alex Morgan）非常受歡迎，她在IG有1010萬追隨者。摩根已在2014年與美國男足選手結婚，育有1女。摩根同樣擁有外貌優勢，她在2019年被動保團體PETA選為「世界最美的素食名人」。西班牙中場普特拉斯（Alexia Putellas）也是高人氣女將，IG有290萬粉絲，她是同性戀。

衛冕軍美國女足首戰以3比0大勝越南，不過賽前仍有半數球員拒唱美國國歌，也不願把手放胸口向國旗行禮。女子世足賽自從首屆1991年以來，美國隊是最成功的球隊，摘下4次冠軍，前一屆摘冠時，隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）就公開表示「不會再向美國國旗行禮」，她希望大家能夠正視美國社會的不平等。