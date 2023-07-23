法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭率團於23日至27日訪問台灣，外交部表示，葛托蘭此行將就台海等印太地區地緣政治情勢、民主人權價值、台法經貿、環保及半導體交流等議題與我國相關部會交換意見，以持續深化台法互惠互利的合作關係。

外交部副發言人蕭光偉指出，此次訪團成員橫跨各黨派，包括參議院友台小組副主席瓦里尼（André Vallini）、布朗參議員（Étienne Blanc）及賈克梅參議員（Annick Jacquemet）一行共4人，外交部表達誠摯歡迎之意。

他說，葛托蘭一行都是首次訪台，是繼今（2023）年法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）及法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）接續率團訪台後，法國民意機構友我議員第三度組團訪台，彰顯台法間深厚情誼。

訪團在台期間將拜會副總統賴清德、立法院長游錫堃、國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部政務次長陳正祺、環保署長張子敬及我國企業代表與學者專家，並接受勞動部長許銘春及外交部次長俞大㵢款宴，也將參訪我國重要經濟文化建設，以深入瞭解台灣蓬勃發展的民主活力。

蕭光偉指出，葛托蘭堅定友我，除積極參與我國各項重要推案外，更曾於2020年新冠疫情期間，率先號召法國國會兩院共110名議員簽署聯名函，公開支持我國參與世界衛生大會（WHA）。葛托蘭另為「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，長期關注中國對外干預議題，並強烈譴責中國對台軍事威脅。

他強調，在俄烏戰爭未歇，中國對台文攻武嚇不斷之際，訪團以實際行動向國際社會傳達法國民意支持民主台灣，及齊心守護台法共享價值等重要訊息。