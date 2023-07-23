國軍「漢光39號」實兵操演將於明(24日)至28日登場，但因颱風杜蘇芮恐登陸台灣，是否會因天候取消，將視颱風速度及天候狀況而定。今年漢光演習首度徵用台東豐年民用機場，驗證民用轉戰備能力。「萬安46號演習」也將在24日至27日進行，國防部也在演習前夕，釋出三軍各型火力操演影片，為今年暖漢光演習提前暖身。

國防部表示，將密切注意颱風即時動向，並隨時做好相關應處，目前操演時間並無變動，國軍已明確訂定相關應變計畫，並依颱風警報發布狀況，彈性調整參演部隊與災防兵力。將持續觀察與掌握颱風動態。

阿帕契攻擊直升機發射地獄火飛彈。(國防部提供)

國防部製作的影片，主題說明，「無論在天空、海上還是地面，我們每一天、每一刻都在打造強韌的國防，確保我們的國家安全，這是我們不斷努力的日常，堅定防衛意志，堅實國防戰力，我們才能夠 面對威脅與挑戰，國家安全無可取代，漢光演習即將到來，這次，我們的主場，就由我們來守護。」

根據國防部表定期程，25日清晨演練聯合防空、戰力整補，26日則在桃園國際機場進行反空機降作戰操演。演習是依敵犯台威脅，由統裁部設計想定，三軍部隊按戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛作戰進程，實施對抗演練。驗證目標包含「平戰轉換、戰力保存」、「整體防空作戰」、「聯合截擊作戰」、「聯合國土防衛作戰」等，其中戰力保存、防空、電子、網路與認知作戰等貫穿全程。

海軍艦隊進行海上編組補給演練。(國防部提供)

在驗證防空作戰部分，此次首度徵用台東豐年民用機場，演練聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補，戰力保存演練。步兵206旅則在24日上午於桃園菓林地區進行同心演習。26日上午將在桃園機場舉行的反空機降作戰。27日國土防衛作戰於淡水河、八里海灘、台北港實施的反登陸、反空降實兵操演。

國防部說明，戰力保存為防衛戰力發揮關鍵，將演練三軍部隊分散部署、整體防空防護，地面部隊人員、武器、裝備、重要資產，以及油、彈等各類後勤補給設施，採取偽裝、欺敵及隱蔽作為，防護並維持部隊戰力。