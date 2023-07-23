資深經紀人孫德榮過去創立的「喬傑立家族」捧紅許多偶像團體，包括5566、K ONE、七朵花等；然而，日前王少偉在節目中提到，當年公司禁愛令相當嚴格，但JR（紀言愷）卻與圈內人交往過，甚至也曾同公司七朵花成員在一起。

王少偉日前於節目《小姐不熙娣》爆料，JR過往的感情史「JR在跟我合作的時候，交往很多圈內的人，同公司也有，就一個換一個」他無奈表示，自己待在公司七年期間「扛了7年『情場高手』的名號，他們才是真的高手」。

對此，JR坦承，當年有欣賞七朵花的賴薇如，但否認與她交往過「一開始看到她，覺得很可愛，還想繼續認識。但有一次孫總開會，從頭到尾沒有人講話，賴薇如直接站起來拍桌跟他吵架，那時候就確定不敢欣賞這女生，她感覺沒在顧任何事情」。

「喬傑立」經紀公司旗下女子團體「七朵花」。（圖/中時資料照）

至於與JR交往過的七朵花成員是誰，王少偉也透露一些線索「那個女生曾經跟我演過男女主角，女主角這麼優秀，怎麼可以在大家都不知道的情況下跟JR一起，而且還有一段時間」JR也承認，確實有跟某位七朵花成員交往一段時間，也曾拍過戲，但最後無疾而終。