Kyrie recorded a triple-double in his Drew League debut 🔥



20 PTS

13 REB

11 AST



(via @NBA)

pic.twitter.com/fdb4Dtw5fF — Bleacher Report (@BleacherReport) July 22, 2023

還記得去年原本答應參加德魯聯賽，卻接連「放鳥」沒有現身的獨行俠後衛厄文嗎？這次厄文沒有再次爽約了，23日穿上Nationwide Souljas隊球衣在德魯聯賽出場，就拿下20分、13籃板、11助攻的大三元，助隊84比73擊敗對手，也成為德魯聯賽史上首次摘大三元的NBA球員。

這場比賽也是厄文首度穿上中國大陸品牌安踏球鞋出場比賽，厄文整場比賽明顯都在留力，也幾乎都在打無球，利用傳球幫助球隊進攻順暢，或許也在嘗試自己在新球季的打法，畢竟上季他跟東契奇的搭檔效果欠佳，主因就是兩人都需要更多的球權在手上。

德魯聯賽是美國當地知名的職業與業餘混合賽，不少NBA現役球星都會到場展現球技，像是儘管去年厄文並未現身，湖人「小皇帝」詹姆斯卻意外現身，更拿下42分、16籃板及4抄截的優異表現，也讓外界都相當期待NBA眾家球星可以出現在這個在加州洛杉磯舉行的比賽。