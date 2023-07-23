（09:55更新最終賽果）紅襪游擊手「國防部長」張育成連日大棒發威，前一戰對大都會投手千賀滉大擊出清壘的二壘打，隔天23日又砲轟大都會王牌「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer），他在5局下等到1好1壞，逮中薛神失投的滑球，轟上左外野「綠色怪物」成為追平比分的陽春炮！這是張育成本季第5轟，擊球仰角40度相當高，紅襪終場8比6戰勝大都會。

薛爾瑟前次登板對道奇7局無失分，他坦承滑球壓不下來，但是找到了解決方案。然而此戰薛爾瑟又失去壓制力，首局被杜蘭（Jarren Duran）把曲球轟出右外野圍牆，第2局被卡瑟斯（Triston Casas）把切球轟出中外野圍牆。張育成初次打擊時揮空滑球三振，但是第5局那顆滑球失投，張育成身為大聯盟打者，當然能把這種球轟個老遠。卡瑟斯第6局追加了中外野兩分彈（單場雙響炮），薛爾瑟6局挨4轟失5分吞下第4敗。

7局下大都會換投，被吉田正尚安打繼續搶分，吉田還盜上二壘。後面「紅鬍子」騰納（Justin Turner）左外野兩分炮，又是打上「綠色怪物」圍牆，紅襪領先擴大到5分。大都會9局上連打3分，紅襪緊急換了簡森（Kenley Jansen）救援成功。紅襪全隊繳出5轟煙火秀，張育成4打數1安打，打擊率上升到0.164，長打率上升到0.397。吉田正尚3安猛打賞，全都是一壘打，打擊率是驚人的0.319。