國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德昨（22）日在新北市各自舉辦嘉義縣同鄉會後援會活動，其中賴清德在致詞時強調，地方選舉嘉義人挺嘉義人，但全國路線要力挺本土政黨，嘉義人支持自己人，賴清德就是支持嘉義人的「家己人」。這番話讓國民黨立委林為洲受不了，並痛斥民進黨總用本土對抗外來，「民進黨就沒別招了嗎？」

賴清德昨出席在新莊的「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會」成立大會，因嘉義縣是侯友宜的故鄉，地點又辦在侯友宜的本命區，「侵門踩侯」意味濃厚。而賴清德致詞時強調，「支持嘉義的人也是嘉義人」，他雖不是嘉義縣出生、戶籍也不在嘉義縣，但他在擔任台南市長時，也很關心好厝邊嘉義縣，「所以賴清德是支持嘉義人的『家己人』」。

此外，賴清德也強調，地方選舉嘉義人挺嘉義人，但全國路線要力挺本土政黨，並提到這次選舉是「民主與專制」之爭，賴清德疾呼，未來是繼續深化民主還是變回專制，大家應該要團結合作，繼續往民主的道路走下去，促進台灣民主、和平、繁榮發展。

對此，林為洲今在臉書直言，民進黨人讓他最受不了事，就是總用本土對抗外來，親美對抗親中，民主對抗專制，來抹黑對手是外來、親中、專制。金融時報報導的白宮事件，反映的是民進黨的這種心態，嘉義同鄉會賴所講的本土話題，一樣是這樣的選戰策略。

「民進黨就沒別招了嗎？」林為洲也質疑，與侯友宜拚場比本土，賴清德會比侯友宜給人更本土的感覺嗎？