嘉南平原日前爆出有稻作全年休耕、停灌的消息，引起各界討論，不過農業專家「Linbay好油」林裕紘透露，台灣現況是稻米太多，產量加上進口量後，每年會多出約44萬噸左右的米，必須以公糧或其他方式進行處理，但大部分處理方式是買來之後堆放3年，再以陳米的名義製成加工品賣出，一公斤30多元收購，放3年後再以一公斤8元左右販售，「這中間虧的錢都是納稅人的錢」。

林裕紘昨（22）日在臉書表示，嘉南平原依照灌區可分為6區域，而今年的一期稻作停灌5、6兩區，二期稻作則停灌3、4、5、6區，實際上全年停灌的只有5、6兩區，但此決定對台灣的影響其實非常小，因為台灣的稻米實在太多了。

林裕紘提到，台灣目前一年的食米量大約在100萬噸左右，產米量約在130萬噸左右，且因為WTO體制的關係，台灣一年還需進口14萬噸左右的米，代表每年會多出約44萬噸左右的米，必須以公糧與其他方式處理掉，而公糧的部分依法每年能負擔20萬噸左右，其他的就只能花更多的錢在收購跟處理上。

「過去民進黨高舉糧政改革的大旗，但七年過去了可以看到在糧政改革之上一塌糊塗，而且越來越糟！」林裕紘進一步說明，最後剩下的24萬噸左右的米，目前大部分的處理方式是堆放3年，再以陳米的名義製作成「米的粉」來販售，「一公斤30多元收購的米囤放三年之後，再加工成米的粉以一公斤8塊左右販售，這中間虧的錢都是納稅人的錢」。

林裕紘說，台灣缺乏有遠見、能承擔的執政者推動糧政改革，而「陳準部長」已經證明了他的失敗，還讓洞變得更大，「不管未來是誰當部長，也要面對這個糟糕的糧政系統，是面對進行改革？還是高喊改革越改越糟？還是繼續放推呢？」