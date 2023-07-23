電子支付相當方便，一名女網友表示，若要使用LINE Pay付款，通常要先解鎖進入LINE App，但過程繁雜，她以iPhone為例教大家最快的方式，只要把LINE Pay捷徑設定在解鎖畫面，不用解鎖螢幕，也能3秒內快速付款。

原PO日前在抖音（TikTok）平台指出，平常使用LINE Pay都須先將手機解鎖，再點選LINE App，找到LINE Pay功能才能付費，但步驟繁瑣，經常造成後方等待排隊結帳人潮塞車。

中時新聞網實測，步驟簡單，常按螢幕後，選取最下方自訂。（圖／記者楊雅婷截圖）

選取捷徑白色框框，再選取LINE圖示，可增加LINE相關小工具。（圖／記者楊雅婷截圖）

選取LINE Pay後，捷徑功能列表顯示LINE Pay小圖示即設定完成。（圖／記者楊雅婷截圖）

原PO表示，以手機iPhone來說，先常按螢幕畫面，點選下方的自訂，再選擇左邊的「鎖定畫面」，選取畫面上第三個框框，可以加入小工具，從中找到LINE後，往左滑找到「LINE服務」，此時第三個框框會出現「＋LINE」， 點選後再按下LINE Pay，解鎖畫面即出現LINE Pay，設定過程不到15秒。

《中時新聞網》實際測試，從螢幕畫面選取LINE Pay結帳不到3秒，縮短繁瑣開啟步驟，不僅提高效率也相當方便。