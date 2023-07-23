勇士當家球星史蒂芬柯瑞最近親口選出他的史上最強先發五人，「中鋒位置我選歐尼爾，大前鋒選鄧肯，能選自己嗎？小前鋒選柏德，得分後衛喬丹，等一下我要給最新版本，小前鋒應該挑布萊恩，控衛是魔術強生，我不在這個陣容內。」其實他沒選擇自己，也沒選「小皇帝」詹姆斯。

所以在柯瑞心目中最強先發五人是歐尼爾、鄧肯、布萊恩、喬丹與魔術強生，他沒把自己放進這個陣容裡面或許是謙虛，可是沒把詹姆斯放入，隨即引發外界不少熱議，不過柯瑞最近接受《SI》專訪時，曾公開談論過自己跟詹姆斯之間的長年關係。

「我們關係很複雜，從詹姆斯看我的大學比賽，到我進入聯盟給我建議，然後再到4次總冠軍賽的對決，」柯瑞表示，「他是很好的人，也是很好的朋友、很棒的競爭者，回顧我們關係開始是很神奇的，我記得是底特律福特球場的甜蜜16強比賽。」

甚至柯瑞也提到，勇士和騎士從2015到2018年，連續4年在總冠軍賽對決的經典戲碼，「真的很難找到兩支連續4年一起闖進總冠軍賽的球隊，那是史上讓人驚嘆的4年。」