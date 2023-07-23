一名張姓男子去年7月在新竹某汽車旅館用通訊軟體「微信」向傳播公司要求要求安排傳播妹到房間陪酒，一名傳播妹接獲電話後，不顧才剛服完安眠藥準備入睡，仍前往摩鐵陪酒，未料卻在酒精催化下昏睡，張男見狀直接進行性侵，事後遭到小美告上法院，法院審審後認定，因張男審理中道歉賠償，且女方也願意原諒不予追究，獲判緩刑。

根據判決書，張姓男子在民國111年6月3日凌晨慾火難耐，前往新竹某汽車旅館，以通訊軟體「微信」向傳播經紀人要求安排傳播小姐到場從事坐檯陪酒服務。

傳播妹小美於接獲經紀人電話時，正好已服完安眠藥準備睡覺，但仍應召前往，並於同日凌晨4時許抵達與張男一同飲酒，未料小美在安眠藥物及酒精交互作用下，隨即陷入沉睡昏迷之狀態。

張男見狀，立刻將小美抱上床性侵，事後並離開現場，小美的丈夫隔日中午前往房間查看，發覺妻子有異，立刻報警處理，並提出告訴。

法官審理後認定，張男為滿足一己之私慾，竟利用女方服用安眠藥物及飲酒後陷入沉睡昏迷狀態，不能抗拒之時趁機性交，不尊重女性性自主決定權及身體控制權，造成身心不可抹滅之傷痛，念在張男坦承犯行且道歉賠償後，小美也表達不追究願意原諒，給予緩刑。

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