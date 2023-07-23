被封為「新疆女神」的大陸知名女星迪麗熱巴出道多年，陸續在《克拉戀人》、《三生三世》、《長歌行》、《你是我的榮耀》中展現精湛的演技，獲得大批觀眾的好評與喜愛，讓她成功躍升一線女星。近日她穿著火辣現身高鐵站，令大批粉絲圍觀，她還被拍到在高鐵站看書，引起網友熱議。

迪麗熱巴近日現身高鐵站，被網友捕捉到身穿細肩長裙，大秀蝴蝶般的肩胛骨與絕美裸背，而她與一群民眾相同，正在排隊等待進入票口，被許多網友拍照圍觀，她的纖細身材也引起許多討論，「我天好瘦啊」、「這也太瘦了………姐姐多吃點」、「這屬於翼狀肩胛嗎」

此外，也有網友表示自己坐在迪麗熱巴附近，透露她安靜地坐在位置看書，「高鐵版·默默看書的迪麗熱巴，記錄一下剛才啊啊啊迪麗熱巴坐我前面，在一等座迎面而來而我居然慫了，聲音軟綿綿的，救命我圓滿了」，引起許多網友羨慕，豈料竟有網友開酸迪麗熱巴看書一事，「她就一職校畢業，除了連環畫，看的懂啥書？？？」引起許多網友撻伐，「成績和讀書有啥必然關聯嗎」、「任何一個正常人有理解的人都能看懂書」

迪麗熱巴的粉絲團也曝光她昨天給粉絲們買了了奶茶等零食，而巴粉們在高鐵站圍觀自家偶像時也保持安靜盡量不打擾其餘民眾，大讚：「真的會愛偶像和粉絲之間的這種默契」