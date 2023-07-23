國民黨全代會今（23）日上午在板橋體育館登場，高雄市前市長韓國瑜和新北市長、國民黨總統參選人候友宜一同進場。（翻攝自直播畫面）

國民黨全代會今（23）日上午在板橋體育館登場，高雄市前市長韓國瑜和新北市長、國民黨總統參選人候友宜一同進場時接受媒體採訪，韓表示，自己對於這次總統大選有3個願望，而在說完這3個願望後，他就和侯一起走入會場，有媒體大喊是否表態「唯一支持候友宜」，但可能是現場太吵沒聽到，韓並未回應，不過他和侯神情愉悅地交頭接耳，看似並無疙瘩。

韓國瑜的3個願望分別為，第1，希望中華民國國運昌隆、人民安居樂業；第2，希望兩岸和平交流、發展，永遠不會發生戰爭；第3個願望則是下架貪汙、腐敗的民進黨政府。韓國瑜痛批，民進黨不只謀財，還把台灣推向戰爭，「是害命」，希望在國民黨推出的侯友宜領導之下，可以下架民進黨。

韓國瑜是否出席全代會，一直備受關注，日前一度傳出他將缺席，但韓辦20日指出，韓會出席和國民黨提名的總統及立委候選人並肩坐在一起，下架民進黨、捍衛中華民國，但這番說法未明確提到侯友宜的名字，留給外界不少想像空間。