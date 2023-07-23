保誠人壽總經理王慰慈表示，今年透過調查希望更清楚刻畫出三明治族的生活輪廓，可更精準因應他們的需求，除了提供保險保障，保誠也在意如何支持三明治族的身心靈健康。透過調查，更深入了解三明治族對家人、對自己的擔憂，進一步提供更適切、更多元的商品及服務。

調查發現，三明治族對「能按照自己想法過生活」的同意度僅僅及格，只有6.67分(滿分為10分)，而43％的三明治族認為目前的生活已超出能負荷之壓力，壓力大也使得身體出現警訊，尤其30及40世代在焦點訪談中反映，因生活壓力繁重影響身體健康的感受更為明顯。

保誠人壽行銷暨數據長趙汝俊表示，三明治族是家中支柱，希望藉助今年一系列『保誠MeWe 一起好幸福』品牌活動，提倡三明治族「先照顧好自己(Me)才能照顧好家人(We)」的主張。

「保誠MeWe 一起好幸福」首先登場的是年度品牌形象影片，延續去年邀請員工擔任品牌大使，保誠人壽今年再次邀請同為三明治族的員工，在影片中分享對生活的期待，以其自身感受，帶出三明治族的需求與期望。

保誠人壽業務總經理暨通路長孟子文表示，保誠人壽透過多元化的商品及服務，量身打造符合三明治族需求的保險保障。不管30、40世代的三明治族重視子女教育，或者50世代三明治族、甚至以資產規畫和傳承為考量的三明治族，保誠人壽以多年深耕分紅保單市場的豐富經驗與專業，持續發展多元幣別、不同類型與不同繳費期別的分紅商品，提供保戶依自身條件及不同需求進行選擇。