有說法指出，吃酪梨可治療退化性關節炎，讓不少人都想嘗試看看。對此，林口長庚風濕過敏免疫科表示，酪梨的成分雖可稍微減緩關節疼痛的症狀，但它並非藥物，因此無法治癒退化性關節。醫師提醒，酪梨在食物分類上屬於油脂類，過量食用反易造成肥胖，從而加速關節磨損情形；此外，有些人可能會對酪梨過敏，也要特別注意過敏交叉反應。

林口長庚風濕過敏免疫科在臉書粉專發文表示，夏季是酪梨盛產季節，帶有濃郁香氣及滑潤口感，不論直接食用或入菜都很合適，甚至有許多人喜歡將其與牛奶打成果汁飲用。然而，網路盛傳吃酪梨可以治療退化性關節炎，此說法是不正確的，醫師解釋，即便酪梨富含維生素及膳食纖維，成分雖可稍微減緩關節疼痛，但仍非藥物，無治療效果，因此無法治癒退化性關節炎。

醫師進一步指出，雖酪梨營養價值高，但也富含高脂肪、高熱量，以食物分類來看其實是屬於油脂類，若經常過量食用，除了造成營養不均衡外，多吃進去的熱量也會變成脂肪儲存在體內，反而造成肥胖，進而加速關節磨損。

除此，醫師提醒，有些人可能會對酪梨過敏，也要特別注意過敏交叉反應。醫師說明，所謂的交叉反應是指蛋白質構造相似的食物中，發現有相同過敏反應的現象，例如對哈密瓜過敏者，則會有92％以上的機率，會對西瓜、香蕉及酪梨產生交叉反應，要特別注意。

至於如何預防退化性關節炎？《台灣事實查核中心》曾詢問新北市立土城醫院風濕過敏免疫科主任蔡秉翰醫師，他表示，退化性關節炎屬於不可逆症狀，對已經為退化性關節炎者，可以減緩粗重出力的工作；對膝蓋疼痛的患者建議減少下樓梯，或是控制體重，減少膝蓋負擔。另外搭配物理性治療或是熱敷及食用藥物，以減緩退化症狀。