近年來大陸多地出現公車停運現象，就連深圳、杭州等城市的地鐵規劃線路和里程被砍也引發關注。專家分析，除客流減少，導致企業經費不足外，公車停運也與財政收入下降有關，而解決地方政府當前的財政困境才能化解運營困難的局面。

河北保定人口近千萬，近期出現多路公車停運情況。觀察者網報導，今年6月起，就有網友反應，自己家門口去老火車站的公車路線已經停了幾年；也有網友稱，路程頂多五、六公里，愣是等了將近一小時公車。

對此，當地公車運營公司「保定公交」回應稱，自2020年初新冠疫情發生以來，客運量驟降，運營收入不足正常經營的30％，並始終處於低迷狀態，公司經營資金異常緊張；據此前報導，保定市公交公司一位工作人員表示，全市公車總數從高峰時期的1300多輛減少至現在的333輛，不及高峰1／4的運力。

「還是客流量少了，公車企業經費不足」，廣州交通與互聯網研究專家蘇奎表示，公車客流減少有兩個原因，首先是因為私家車增多，2012年末全大陸民用汽車保有量為1億2089萬輛，而到2022年末，該數據增長到3億1903萬輛；其次是因為人們對出行體驗的要求增高。

觀察者網報導指，除了客流減少導致車票收入降低，公車的另一項「收入」即政府補貼也受到影響。中銀證券首席經濟學家徐高表示，公車有很強的「公益性」，意味著其自身盈利能力是非常有限的。但在財政收入比較低迷的時候，政府自身的資金比較緊張，對公車的補貼可能會相對低一些。

而地方財政之所以會出現問題，徐高認為，「主要是因為從2021年開始，大陸房地產市場明顯走冷，導致地方政府相關收入明顯下降」。他還解釋說，地方政府今年的債務壓力比較大、地方融資較為困難也都是原因。

大陸城市的地鐵也出現類似問題。就連客流量較高、地鐵盈利能力強的深圳地鐵今年都被砍掉了2條線路。2022年發佈的深圳城市軌道交通第五期建設規劃（2023-2028年）中包含13個建設項目，規模約226.8公里。但今年開工建設，僅剩11條線路，規劃線路總長185.6公里。

除深圳外，杭州的地鐵項目也被砍掉4個。據報導，2021年7月，杭州地鐵建設規劃共12個項目，包含5個新建項目和7個延伸項目，總里程數244.8公里。而微信公眾號「杭州發佈」今年7月消息顯示，杭州地鐵四期線路里程共計152.9公里。其中，延伸線項目5個，新線項目3個。

受訪的城市管理專家認為，過去的地鐵發展思路是以地鐵來引導城市擴張，但目前中國大陸城市從高速擴張期進入相對穩定期，人口甚至進入下行周期，「這個思路就不適用了」。