ROG Maximus Z790 Hero EVA-02限定版，此款功能完備的限定版主機板，除以象徵「貳號機」的紅、橙配色精心打造，另支援第13代IntelR Core處理器與DDR5記憶體套件，強大效能無懈可擊；背板部分採用「貳號機」獸化模式與《新世紀福音戰士》圖騰，搭配CPU插槽區的A.T.力場風格設計，以及I/O護蓋上的Polymo燈效，可在「明日香」和「貳號機」之間交互切換，滿足玩家心中極致信仰。

ROG Strix GeForce RTX 4090 EVA-02限定版顯示卡，具備令人驚豔的剽悍性能，亦搭載可反向旋轉與內建0dB技術的Axial-tech風扇、專利均溫熱導板，還有頂級供電和超剛性的壓鑄金屬架、護蓋和背板；加上專屬「貳號機」配色的風扇護蓋、右側卡身，以及「明日香」為主視覺的背板，再次展現ROG X EVANGELION的極致之美。

ROG Ryujin III 360 ARGB EVA-02限定版一體式水冷散熱器，完美體現《新世紀福音戰士》核心精神，其鋁製邊框周圍飾有「明日香」風格的視覺圖騰；3.5吋LCD顯示器除能監控系統即時數據，亦可顯示一系列以「貳號機」與「明日香」為主題的吸睛動畫；搭配三個磁吸式串聯的ARGB風扇，散熱性能絕佳，全力助攻玩家於征戰中無往不利。

即日起位於台北三創生活園區1樓的ROG旗艦店，將同步展出ROG x EVANGELION「貳號機」水冷改裝機。