教育部明年2月起推動公幼學童寒暑假補助，宣稱為平價教保服務補上最後一塊拼圖。不過有家長表示，即使教育部補上了這一塊，還是有不足，因為公幼還是會放2、3周的暑假，但家長每天要上班，這段時間必須為小孩找才藝班或是安親班，相當苦惱。

台北市鄭姓家長育有兩名幼兒，分別為4歲、5歲，均就讀家裡附近的公幼，寒、暑假學校有開照顧班，她要為每個小孩每月付9000元至1.1萬元的到校費用，兩個小孩加起來就要2萬元的負擔。

鄭姓家長表示，教育部長沒說的是，學校暑期和寒假開出來的課程，還會有「空窗期」，以暑假為例，放暑假前一周和開學前10天，學校老師還是會「放暑假」，但家長沒有放暑假啊，等於長達17天的空窗期，要幫小孩找才藝班或是安親班。

鄭姓家長表示，因為時間零碎片段，光是要找可以這種以天計費的補習班就很難了，更何況還要有安全性考量、時間能不能配合工作等考量，每次到暑假都相當頭痛。他們把小孩送去才藝班17天的課程，扣除周末，等於要再負擔14天課程費用，一個小孩就要8000至9000元。

而全國幼教產業工會也有話說，他們表示，近期接獲會員反應「台東、嘉義縣、高雄市、新竹市等縣市政府為降低家長收費，直接將寒暑假延長照顧加諸在教保員身上，且必需無償付出」，只因「教保員是勞基法進用，且強制教保員之補休，不得影響延長照顧時間」。

全國幼教產業工會說，這樣壓榨教保員休假的權益與休息權，有違反勞基法之疑慮，安排寒暑假延長照顧人力，應兼顧勞基法人員的意願與休假權。

教育部表示，此次提出讓就讀公立幼兒園幼兒延長照顧採固定收費額度，不因參加延長照顧服務人數多寡，而影響收費高低，是一致的政策方向。在平價幼兒園課後照顧部分，再補上最後一塊拼圖，可以更完整。這項政策自明年2月起導入補助，讓22縣市都有一致的作為，也更貼近雙薪家庭的需要，讓支持更到位。

對於公幼推動延長照顧服務的人力安排，教育部表示，《幼兒教育及照顧法》已明定幼兒園提供延長照顧服務的人力資格，可由園內教保服務人員（包含教師及教保員），或外聘具課後照顧人員資格者擔任，活絡用人彈性。