英國旅行社「On The Beach」拍片揭露辦公室被《備胎》「淹沒」的景象。

英國哈利王子的回憶錄《備胎》（Spare）1月上架時，首日就售出超過143萬本，不過如今這本書也成為今年夏天「最被丟棄」的書籍，各大度假勝地、飯店相繼出現旅客隨手丟掉《備胎》的行為，甚至直接被扔進垃圾桶裡。英國旅行社也拍片自嘲辦公室被旅客隨手丟棄的《備胎》「淹沒」的景象。

綜合英國《每日快報》（Daily Express）、《紐約郵報》（New York Post）報導，根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），哈利爆料王室生活秘辛的《備胎》1月開賣首日，就創下有史以來「銷售最快」非小說類書籍的紀錄，在英國、美國、加拿大熱賣逾143萬本，打破美國前總統歐巴馬（Barack Obama）回憶錄《應許之地》（A Promised Land）首日賣出近89萬本的紀錄。

不過民眾對這本書的興趣似乎已逐漸消退，英國旅遊業者「On The Beach」表示，如今西班牙、土耳其、希臘等各大飯店、度假勝地的工作人員正忙著處理民眾隨手丟棄的《備胎》，數量至少超過100本，讓《備胎》成為今年夏天「最被丟棄」的書籍。

Prince Harry’s memoir ‘Spare’ considered ‘most discarded’ book this summer: report https://t.co/lH3ZsF43Wg pic.twitter.com/NoZ944M3F8 — New York Post (@nypost) July 21, 2023

報導指出，旅客將《備胎》遺留在泳池邊、飯店的接待櫃台、房間，甚至直接扔進海邊垃圾桶。

由於當地書店、圖書館拒絕接收這些被丟棄的《備胎》，部分飯店業者於是直接將這些書寄回給「On The Beach」，因為是他們的旅客丟棄這些書籍。

「On The Beach」部門主管哈莉絲（Zoe Harris）表示，一開始收到被寄回的《備胎》時還覺得頗有趣，但幾個月下來其他飯店也陸續寄回《備胎》，他們現在反而覺得非常困擾，因為公司的書架「堆滿」了《備胎》。

哈莉絲說：「我們從未見過類似情況，最受歡迎的度假勝地失物招領處堆滿《備胎》。」

她說已經要求飯店不要再退回《備胎》，「否則我們永遠無法將它們全部處理掉」。

"Please STOP leaving this book on holiday..."



Looking for a beach read? We have some Spare 📖 pic.twitter.com/HLjQq0SysO — On the Beach (@OntheBeachUK) July 20, 2023

「On The Beach」如今計畫在社群平台上免費贈送這些《備胎》，他們拍搞笑短片公開辦公室堆滿《備胎》的畫面，包括冰箱裡堆放《備胎》、用《備胎》打桌球等，自嘲如今必須接受《備胎》成為辦公室「新常態」，網友也笑稱他們快被《備胎》「淹死」。