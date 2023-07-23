香港經濟日報報導，廣東省公共資源交易平台公布的「第二高鐵東莞中心站城市設計、交通規劃和城市更新統籌招標公告」顯示，廣深第二高鐵「東莞中心站」大致確定選址南城蛤地，意味著這條新高鐵全線走向明確。建成後來往廣州及深圳機場，車程僅20分鐘，進一步促進廣州與深圳聯動發展。

規劃指出，該高鐵也會經前海南延，銜接深圳北站連通香港，未來有望接上港深西部鐵路項目，連通香港交椅洲人工島乃至香港機場，廣深港三大機場有望一線互通。