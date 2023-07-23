汽車駕駛人若不禮讓行人，最高可罰6000元，一名男網友表示，21日晚間目擊一台休旅車，過彎完全沒有減速，還撞飛一名正在過馬路的白衣男子，男子跌坐在地痛得無法起身，最可惡的是休旅車駕駛還肇事逃逸，讓他直呼「夭壽鬼」，貼文讓一票網友氣得大罵「垃圾」。

原PO前天（21日）於臉書社團《爆廢1公社》指出，7月21日晚間7點多開車行經北市松山區復興北路圓環，前方一台灰色休旅車右轉未減速，當時一名身穿白衣男子走在斑馬線上被撞飛，男子當場跌坐在地，痛得無法起身，駕駛雖然踩煞車，卻沒有下車查看男子的情況，下秒直接踩油門逃逸。

原PO在後方目擊這一幕直呼，「真是夭壽鬼，撞到人還跑」，提醒網友過馬路還是要留意來車，並表示已把行車紀錄器交給警方。

25秒短片曝光，網友一面倒撻伐，「台灣奇蹟，這種人也能開車」、「太扯了啦！直接烙跑，遇到斑馬線要轉彎都不減速不看的喔？」、「垃圾駕駛」、「趕投胎？蓄意殺人是吧」、「夭壽喔，沒良心」、「混蛋駕駛」。