大陸女星秦嵐是著名的美魔女代表，擁有逆天美顏和姣好身材的她，日前才辣穿學院風百褶裙慶祝44歲生日，不過秦嵐近日就被網友曝光街頭零修圖照，她雖然五官精緻，卻遭指臉上失去自然美感，反而多了「科技感」，真實狀態曝光引發網友熱議。

秦嵐日前才迎接44歲生日，辣穿學院風小背心、百褶裙秀少女感，逆齡的她四肢纖細、肌膚白皙透亮，俏皮對鏡頭擺各種Pose，美照幾乎不見歲月痕跡。不過網上近日卻瘋傳野生秦嵐照，在真實鏡頭下，她五官精緻、蘋果肌飽滿，雙眼皮深邃、明顯，但臉頰卻緊繃到不行，遭指失去自然美感，充滿「科技感」，不少人都質疑她「修修臉」。

野生秦嵐照引發網友正反兩極評價，有人認為她還是看得出年紀，「就算身材像少女，但臉上依舊能看出醫美的痕跡」、「感覺她比原來臉僵硬浮腫了」，不過多數網友都跳出來護航：「都快45了，已經非常好了」、「我到四十幾歲時候要是有這樣的狀態，做夢都要笑醒」、「我前幾天才見過真人，比照片美多了」。

秦嵐2018年演活宮廷劇《延禧攻略》中溫柔、優雅的富察皇后，不只讓她演藝事業再攀高峰，秦嵐也以此打開在台灣的知名度，近年也陸續交出《怪你過分美麗》、《理智派生活》、《關於唐醫生的一切》等作品，秦嵐也因拍《關於唐醫生的一切》和小10歲的魏大勛傳出戀情，兩人多次被拍到出遊，愛得相當高調。