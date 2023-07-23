為推動東部地區的學生自動化技術領域的學習，教育部國教署委託花蓮高工成立「技術型高級中等學校東區技術教學中心」，聘請自動化領域專業教師授課，強化東部學生能夠具備自動化技術領域追求職業發展或繼續學術深造的能力。

教育部說明，隨著近年工業4.0的推行，各產業以增加競爭力，整合現有的製造資源，建立快速反應市場需求的生產線為目標，自動化成為產業升級的必要項目，對專業人才需求也顯著增加。

位在花蓮高工的東區技術教學中心自2016年起針對東部地區技術型高中學生辦理自動化技術實作研習，以「自動化技術」為核心，從機電整合到智慧機器人領域提供基礎、進階到高階的課程，學生們可以了解機構原理，學習控制器程式編寫與連線控制方法。

自111學年起，這個中心也陸續在羅東高工、宜蘭高商、蘇澳海事等技術型高中辦理七場次智慧機器人實作研習。對於技術型高中學生可以學習到機器人的基礎知識，像是機械結構、控制技術，並接觸到人工智慧、機器學習和影像辨識等跨域的知識，都是現代機器人技術不可或缺的要素。

教育部表示，配合108課綱「務實致用」技術人才培育目標，培養學生累積與自身特質、興趣相符之能力，降低「學用落差」，東區技術教學中心持續推動「智慧型機器人領域課程」外，也有「自動化技術」、「氣壓邏輯設計」領域課程，111學年度已於宜蘭、花蓮及臺東等三縣學校辦理29場次學生研習，服務學生達663人次。