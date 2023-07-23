今年度高雄市政府農業局首度將食農教育結合生命教育，於7月21至22日在燕巢動物關愛園區舉辦「食材尋寶隊-雞飛狗跳大冒險」活動，小朋友與寵物打成一片，相當熱鬧。

主辦單位透過營隊到「吹狗螺度假村」走訪流浪動物環境場域，理解動物語言，活動第二天則安排在地里長協助學童認識泥火山，並邀請大樹型農江淑媛和小朋友一起用在地食材手作搖搖冰，將食農理念融入實作。

高市府農業局表示，從2020年開始辦理的在地食材夏令營受到許多父母的支持喜愛，今年的「食材尋寶隊」除了植物和食物，更跨界合作串連高雄市動物保護處「吹狗螺度假村」推出小朋友最喜歡的「動物」環節，讓孩子能在營隊中學習理解養狗的基本責任、讀懂狗語，透過簡單的醫療模擬體驗當一名小小獸醫師。

動保處也提到，這次「食材尋寶隊」加入了友善母雞環節，引導孩子認識集約化工廠式的雞蛋生產方式與兼具動物福利友善飼養的差異，進而吸引消費者購買友善飼養的雞蛋。