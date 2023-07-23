【全程字幕】韓國瑜出席全代會許三個願望 高喊：總統侯友宜先生 @ChinaTimes

今天是國民黨全代會，國民黨總統參選人侯友宜在8時55分左右抵達會場，並特地在門口停留，等待前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九，韓9時許到場後，侯隨即上前引導，兩人握手、擁抱，互動融洽。侯友宜受訪時，當面對韓國瑜說「歹勢」，韓也展現誠意，強調要在侯領導下，下架民進黨。

侯友宜說，非常高興韓國瑜能夠來參加全代會，他非常感動，四年前他在選舉的過程有做不夠的地方，對韓很「歹勢」。

侯友宜表示，面對總統大選，他和韓國瑜有共同信念，都是要為守護中華民國並肩作戰，所以他們兩個會一起走、一起拚，顧中華民國、顧台灣，很開心能跟韓再次攜手合作。

韓國瑜也說，今天看到侯友宜非常開心，全代會是國民黨非常重要的大活動，就像是蛋糕推出來一樣，因此他要許三個願望，第一，是希望中華民國國運昌隆；第二，希望兩岸能夠和平交流；第三個本來要放心裡的願望，今天講出來，一定要下架貪污腐敗的民進黨。

韓國瑜強調，民進黨謀財，而現在把台灣推向戰爭，是害命，一定要在侯友宜的領導之下，下架貪污腐敗謀財害命的民進黨。