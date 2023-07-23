大陸洞庭湖流域2022年遭遇60年一遇的特大旱情，水位下降，南洞庭湖蓮花島村一處古墓葬遺跡被發現。當地政府調查發現，在公布消息前，已有3人從現場檢走6件晚唐五代和宋代瓷碗。湖南省沅江市法院近日審理該案，上述涉案人員均被判拘役1個月和罰款2000元（人民幣，約合新台幣8720元）。

陸媒22日報導，沅江市文化旅遊廣電體育局工作人員今年開展文物巡查時，在一處河灘發現古墓葬遺迹。湖南省考古研究院組織專家隨後到現場考察，發現墓葬破壞嚴重，決定實施發掘。

法院表示，曹某等3人今年1月帶備鐵鍬、耙刀、鎬等挖掘工具，到蓮花島的古墓葬位置上，挖開古墓內的木棺材，盜取陪葬品。他們又在附近檢到多件碗狀器具，後被巡邏的沅江市漁政站工作人員發現，遂主動上交並投案自首。

經湖南省文物考古研究院鑑定，被盜掘的文物沅江市蓮花島遺址為唐、宋時期多座古墓葬，具有一定的歷史價值和科學研究價值。經法院審理認為，曹某等人的行為已構成盜掘古文化遺址罪，遂作出上述判決。

有關部門最終在遺址考古發掘9座墓葬、5座灰坑，出土小量瓷器、陶器和銅器、鐵器、石器等15件文物。考古人員認為，證實南洞庭湖地區史前和歷史時期就有人居住，沅江歷史悠久，從上萬年前的赤山島到幾千年前的蓮花島，古人在此繁衍生息。