為讓偏鄉學校學生也能夠享有平等學習資源，教育部國教署鼓勵偏鄉學校運用大專或跨校共聘師資等管道，引進多元師資活化開課內涵，並透過降低開課人數、推動跨校選課平台、開設遠距教學課程等措施，優化其開課條件。

同時在教育部國教署資源挹注下，學偏鄉校能逐步發展具特色課程，並能結合素養導向教學，善用在地人文自然特色，與社區連結，發展校訂課程、彈性學習等選修課程，提供學生多元均衡的學習機會。

以國立後壁高中為例，該校與樹德科大藝術管理與藝術經紀系師生組成「黏作伙團隊」，在佳里、麻豆國寶級剪黏匠師林秉賢指導下，讓參與學生先進行30小時美感教育理論與實務課程，再共同執行該校「司令台創作改造」計畫。

透過選修課學生創作的版本，納入後壁在地意象「米蘭之鄉」稻田、稻穗與蘭花，加上富有濃濃古早味的茄芷袋，以及瓷碗剪黏藝術，共同完成該校司令台的裝置藝術創作。

此外，國立澎湖海事位於離島，各群島星羅棋佈，水上交通設施、船舶建造及檢修相關產業相當重要，而家家戶戶幾乎必備以「船外機」為動力的小舢舨，但專業檢修人才卻相當缺乏。

澎湖海事學校為符合島上民生需求及產業發展，汽車科立足於汽油引擎檢修的本職專業，結合業界師資開設全臺獨一無二的特色多元選修課程「船外機檢修實習」，除滿足學生學習，也能銜接離島就業市場所需外，更帶有在地產業特色。

教育部國教署表示，將持續挹注資源鼓勵更多學校規畫校際合作在地課程，並提供多元管道，例如媒合大學協助偏鄉學校開課，運用直播共學、線上數位學習等方式，協助偏鄉學校開課，滿足學生選課需求，以引導學生自主選修及適性發展。