香港特首李家超今日將率30人商貿團到訪東協，首個目的地是被視為香港競爭對手的新加坡，之後將轉到印尼及馬來西亞。代表團成員表示，看好東協市場，深信有巨大商機。至於是否會擔心受中美關係影響合作？團員強調，香港有良好的法律基礎，需要多向外解說，讓世界了解香港真正的制度。

港府代表團23日出發，29日回港。香港《星島日報》指，據了解，李家超將分別與三地的商界代表會面，也會考察當地一些企業，同時會與三國的政府官員會面，最快會在新加坡與總理李顯龍會面，二人於去年11月曾在泰國曼谷舉行的亞太經合（APEC）峰會舉行雙邊會談。

代表團成員包括一邦國際網上仲調中心副主席、律師岑君毅，以及準備在香港生產商用衛星的香港航天科技集團聯席主席林家禮。

針對有外媒稱，外地律師為規避風險，避免在合約中選擇以香港作為仲裁地，岑君毅表示，地緣政治的確讓有些沒有到過香港的人，認為香港已不再是公平、公正的地方。他認為這些都是誤解，並舉例指香港900多間律師行，有兩成是全球最頂尖的律師行，還有國際四大會計公司，這些都「要多出去講，給人定心丸」。

香港航天科技集團是香港首間以星系工程和衞星精密製造為核心業務的公司。林家禮指，商用衛星用途多，且解決到非國防、非軍事的用途，例如農業、交通、救災等，形容是智慧城市、民間、商界的必須品，有信心可協助解決經濟民生問題，推動世界的永續發展。

林家禮說，加上香港在數據、知識產權等的法律保障成熟，相信不會陷入中美角力之間而受影響，並多次強調該集團的組成人員是來自世界各地。