新莊區物流公司凌晨傳出火警。（新北市消防局提供）

新北市新莊區思源路某物流公司今（23）日凌晨3時許發生火警，現場不時傳出輕微爆炸聲響，新北市消防局獲報，出動人車到場搶救，消防人員經工作人員引導，找到起火點，立即佈水線搶救，5分鐘即將火勢撲滅，現場燃燒貨物雜物約10平方公尺，幸無人員受傷。

消防局第二大隊表示，現場員工在火警初期使用室內消防栓初步滅火，火勢受到壓制未擴大延燒，但仍要特別提醒，如果火勢已經擴大，不可再冒險進入火場，使用室內消防栓，務必要先看好退路。