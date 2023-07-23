資深媒體人許聖梅日前在節目上透露，一名知名影視歌三棲男星從小父母離異，由母親一手帶大，某天他在拍戲時，十多年未曾聯繫的父親卻突然現身向他要錢幫忙還債，前前後後遭幫忙付了3、4千萬，最後導致自己瀕臨破產。

資深媒體人許聖梅於節目《命運好好玩》提到，有位知名男星自小家境不好，但有幸進到演藝圈發展，不只拍攝過多部電影及電視劇，更跨足樂壇出了唱片成績也不錯，可以說是大紅大紫；不過某天他的爸爸卻突然現身片場，在噓寒問暖後便開口向他要了20萬，結果自此之後爸爸三不五時來找他要錢，且金額越來越高。

不過，爸爸突然沉寂了一段時間沒來找他，但卻有群黑衣人上門要錢「你爸就欠我們，多少？五百」，許聖梅表示，該男星的爸爸前前後後跟他挖了3千到4千萬，更慘的是男星因此事遭謠傳欠債，還被被經紀公司告違約，連原本接下的戲約也沒了「你敢用嗎？不要我到處去拍戲，然後這些黑道跟著來不是很慘」。

許聖梅透露，這位男星最後跌到谷底，連晚上睡覺也睡不好，常會聽到有人在叫他，所幸遇到貴人幫助，請他去拜地藏王菩薩，並參加相關普渡法會送走冤親債主，而他去一趟後，運勢真的好轉起來，問題也迎刃而解。

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