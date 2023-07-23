警方移送到超商取款的廖姓詐騙車手。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣員林市張姓家庭主婦，不慎加入詐騙集團成立的假交友投資LINE群組，並拿著地契向當鋪借得約155萬元後，湊了300萬元，想加大投資，幸好其當鋪業者因擔心她被騙而通報員林警分局，她才驚覺被騙，並配合警方追查，不但保住300萬元，也成功抓到取款的車手。

「千萬不要財迷心竅！」員林警分局表示， 7月19日該分局接獲當鋪業者通報，稱一名前來借款的婦人疑似遭詐欺集團詐騙，遂立即派遣轄區員警到場了解。

經查是57歲的張姓家庭主婦遭「假交友投資詐財」，張婦先前就曾被詐騙過多次，都是股票投資的詐騙案，已被騙了200多萬元，日前她又被拉進詐騙集團成立的股票投資群組，為加大投資金額，她拿著土地所有權狀向當鋪借款約155萬元，再加上自己的錢，共湊了300萬元要「投資」。

當時當鋪業者問張婦借錢用途，得知張婦是要投資群組裡推薦的股票後，直覺應是詐騙集團的技倆，立即通報轄區的莒光派出所。警方研判是投資詐騙案件，隨即成立專案小組，並派員向張婦苦口婆心勸說，張婦才驚覺險遭詐騙，表明願意配合辦案。

為避免打草驚蛇，警方要張婦佯裝配合，並與對方約定於7月21日在超商交付款項，警方則著便衣，還有人穿著外送員制服埋伏在超商，見時機成熟，當場逮捕前來取款的廖姓男子（28歲），警訊後依涉嫌詐欺罪嫌及《洗錢防制法》移送彰化地檢署偵辦。

能破獲這起詐騙案，鄭姓當鋪業者及時通報警方攔詐功不可沒，他表示，他的個性較雞婆，詢問張婦得是要投資，且「3天就賺回來了」，當下研判就是詐騙，又再得知張婦要面交鉅款，遂立即通報警方，做生意雖然就是要賺錢，但他研判張婦是被詐騙後，就決定不做這筆生意，「該得的錢就得，不該得的就不要得」。

員林警分局長葉文啟表示，詐騙案件仍盛行，該分局要求員警走入社區，透過村里集會等場合，向民眾反詐宣導，提高防詐意識，才得以順利結合民力攔阻詐騙，守護民眾財產安全。