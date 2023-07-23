美國國務卿布林肯、財政部長葉倫和氣候特使凱瑞近期相繼訪問中國，都沒有取得突破性進展，其中美國最希望的軍方交流依然為零。美國哈佛大學甘迺迪政治學院教授奈伊（Joseph Nye）認為，美中關係從整體上來說算不上「零和」，而美中關係的最終目標應該是「管控型競爭」或「合作型競爭」。

美國之音報導，一些人認為美中已經陷入冷戰，另一些人認為目前的美中關係與美蘇冷戰不同，但是也不得不承認，在軍事領域，兩國關係基本上為「零和」。

奈伊在阿斯彭安全論壇上一個有關美中關係的論壇說：「在軍事競爭的頂層，確實像冷戰時期。我們和蘇聯人的軍事競爭接近於零和。不過，在這一點上，美國人仍然是佼佼者，是全球的軍事力量。中國正在快速崛起，但它不能像我們一樣，可以在全球範圍內抵禦軍事力量。」

奈伊把美中競爭看作是在三層立體棋盤的競爭，軍事關係位於最高的第三層；經濟關係為第二層；兩國在氣候變化和其他跨國挑戰上的關係為第一層。他認為，目前的美中關係從整體上來說算不上「零和」，因為在第一層和第二層美中依然有合作的空間。

奈伊認為美中之間是「非零和」關係的第二個理由是，美中互相不構成生存威脅，因為美中對彼此來說都是「太大了，而無法侵略或是改變」。但他又警告，唯一讓彼此變成生存威脅的可能，就是錯誤地陷入戰爭，而這個也不是不可能的；到那個時候，兩國關係就會從非零和走向零和。

奈伊認為，美中關係並非零和的一個重要理由，是兩國在經濟上依然有巨大的聯繫，但是，美中經濟關係目前也面臨巨大的挑戰。拜登政府和共和黨都有一種共識，美國需要與中國在關鍵的經濟領域「去風險」。

奈伊說，美國與中國的關係應該與冷戰中的美蘇不同。美國對前蘇聯的遏制戰略，激化了蘇聯內部的矛盾，從而導致了它的最後垮台。他說，但是中國不同，中國如果垮台，世界是否更加安全是一個問題；另一個問題是，如果美中發生戰爭，這場戰爭將會曠日持久。所以，美中關係的最終目標應該是「管控型競爭」還是「合作型競爭」。