屏東雙城辦未婚聯誼，66位單身男女搭戀愛巴士。(屏東市公所提供)

屏東雙城辦未婚聯誼，66位單身男女搭戀愛巴士。(屏東市公所提供)

屏東市公所及潮州鎮公所共同策畫「屏潮相逢戀愛BUS」聯誼活動，66位單身男女於22日搭乘「幸福號」與「快樂號」戀愛巴士，雙雙啟程。雙城首長說，由於屏潮連線系列活動大受好評，帶動屏東、潮州兩地觀光效益，特別在七夕情人節前夕延續活動熱潮，加碼辦理戀愛BUS聯誼，活動結束後有配對成功1對。

屏潮相逢戀愛BUS活動為讓參加的男女快熟，特安排主題BUS讓大家在車上認識彼此，從屏東市公所出發，同遊潮洲鐵道園區；在園區內愛情湖畔景觀咖啡餐廳共度悠閒午後；餅乾DIY手作課程進行時，粉紅泡泡不時冒出，參加的單身朋友們在自然互動中認識彼此，落日餘暉增添浪漫色彩。

屏東市長周佳琪和潮州鎮長周品全樂當紅娘，盼藉此活動讓平時忙於公務的單身朋友們認識更多新朋友、擴展生活圈，也希望參加者如願找到情投意合的理想對象。

更衷心祝願有情人終成眷屬順利脫單，組成幸福美滿家庭，一舉達到促進屏潮觀光與提升結婚率的雙贏目標，市公所也為佳偶們獻上賀禮，配對成功且2年內登記結婚，攜戶籍謄本證明即可獲喜餅及婚紗攝影專屬優惠，祝賀佳偶們啟動幸福人生。