今天是國民黨全代會，也是黨內重要的團結分水嶺，前立委蘇清泉受訪時表示，一定力挺侯友宜，至於鴻海創辦人郭台銘接下要去屏東辦造勢，蘇呼籲「不要一路走到黑」，並強調一直有和挺郭的屏東縣議長周典論談，希望周懸崖勒馬。

郭台銘接下來要到屏東辦造勢，被問到會不會幫侯友宜時，蘇清泉表示，一定是全力挺侯友宜，郭董愛國的心毋庸置疑，「但是他這樣做，事實上是讓國民黨的人壓力更大，希望他不要一路走到黑，這是我們最期望的」。

蘇清泉說，大家一起加入國民黨這個大家庭，要一起整合、一起努力，才能打贏這場勝仗。

蘇清泉也表示，任何時候都在和周典論談，當然希望他能夠「懸崖勒馬」，沒有的話，大家就去嘉年華熱一熱。今天的全代會非常重要，希望今天之後能夠迅速整合，大家都希望盡一分力。

蘇清泉強調，自己的看法是一定會整合，大家一定要相挺侯友宜，侯友宜耐磨、耐操、耐打，這是侯很有特色的南部小孩「氣口」，侯友宜一定會贏，大家一定要一起拚，贏得最後的勝利。