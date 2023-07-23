國民黨今舉行全代會，將正式提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，侯友宜今一早就在門口迎接前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱。洪秀柱進場時與侯友宜兩手緊握，被問及今是否有換侯問題，洪秀柱表示「換柱好了」，不過她進場約20分鐘後，便快閃離席，她強調，自己要參加新竹青年成長營，已跟侯說過抱歉。

洪秀柱進場時與侯友宜一同受訪，她表示，今天全代會那麼熱鬧，「來這不是支持侯友宜，是要支持誰」，她當然也知道外面風風雨雨，但台語有句話「心頭抓呼緊，不怕樹尾作風颱」，呼籲大家心頭抓呼緊。

對於本次侯韓同台是否有助於團結，洪秀柱表示，大家關心的朋友都到了，代表團結一心、眾志成城，至於侯韓擁抱是否真誠，她說，「要看他們心跳速度有沒有啦」，希望大家不要隨便揣測，好就是好。

對於全代會後是否有助於侯的民調，洪秀柱表示，相信會，一個小孩若天天罵他，不看他優點，老看他缺點，他心裡怎麼會好，怎麼會長大，越來越自卑。洪秀柱強調「我們不是選聖人！」既然決定人選了，就要鼓勵，才會有信心。

洪秀柱說，侯友宜出生入死、勇往直前，這點要很肯定，大家要用智慧幫侯排除障礙，廣結善緣，將力量聚集在一起。

洪秀柱也提醒侯，人都是感情動物，須經常跟地方派系搏感情，用誠意的心分析國家未來，若大家目標是下架民進黨，那要達成這目標，就必須就要團結一致。至於郭台銘獨立參選問題，洪秀柱說，郭目的也是下架民進黨，既然大家目標相同一致，那很多的事情都可以化解。

對於快閃離席，洪秀柱說，她在新竹每個月都有辦青年成長營，她要上課，也要結業，非去不可，除了跟黨主席朱立倫打過招呼，也跟侯市長說了抱歉。

洪秀柱說，她相信全代會不可能有什麼場面發生，她做過黨主席，全代會一向是平安度過，呼籲大家只要堅定意志，堅定一心，真心誠意地用智慧，問題就不難解決，怕得就是大家虛情假意。