杜蘇芮颱風預估周一趨向台灣東南部海域，周二逼近台灣，天氣風險分析師吳聖宇表示，預計周二會海陸警齊發，且範圍涵蓋全台陸地及周圍各海域，周三颱風接近本島陸地，暴風圈上午接觸台東、恆春半島陸地，預估周三晚間至周四白天颱風壟罩全台，花、東首當其衝，風雨最大，其次是宜蘭及北部也有強烈風雨，中南部要等颱風中心過山後才有雨勢。

吳聖宇今天在臉書發文，今天杜蘇芮颱風仍在菲律賓東方緩慢向西移動，周一（24日）加速轉向西北移動至台灣東南部海面。周二（25日）颱風逼近，海陸警報也將陸續發布，預估發布範圍會涵蓋全台陸地及周圍各海域。

周三（26日）颱風環流靠近，暴風圈逐漸籠罩，各地風雨加大，周三深夜到周四（26至27日）白天颱風中心從花東登陸並通過台灣。(翻攝自氣象局)

吳聖宇說，周三（26日）颱風環流靠近，暴風圈逐漸籠罩台灣，各地風雨以及沿海的風浪逐漸加大。暴風圈可能在清晨到上午起就會接觸台東、恆春半島一帶陸地，周三清晨起北部、東半部、恆春半島的風雨狀況會漸趨明顯，尤其時間越晚，颱風中心越接近，風雨越強。中南部地區從周三下半天起也將逐漸有一陣一陣的風雨，但還不會特別明顯，可能要從深夜開始風雨感受就會越來越顯著。

吳聖宇表示，周三深夜到周四（26至27日）白天颱風中心從花東登陸，且通過台灣上空，將是各地風雨最為明顯的時候。首當其衝的花東地區預估會是風雨最為劇烈的區域，其次是宜蘭地區以及北部的基隆、大台北、桃園、新竹等區域，受到中心北側偏東風到東南風影響，也會有較為強烈的風雨出現，中南部地區則是等到颱風中心過山後，引進明顯的偏南到西南風，時間雖然較落後，但風雨情況應該也會很明顯。周四（27日）晚間颱風的風雨減緩，周五颱風遠離進入福建，但水氣仍多，各地仍有雨，中南部地區留意較大雨勢。不過要注意路徑還是有變化的可能性，要持續觀察。